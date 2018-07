ADEVĂRUL despre DNA. RAPOARTELE MINCINOASE au fost descoperite de INSPECȚIA JUDICIARĂ. Cum a crescut RATA ACHITĂRILOR cu 500%

Inspecția Judiciară a demascat rapoartele mincinoase ale DNA: „Se constată o creștere de 500% a numărului de inculpați reținuți, arestați preventiv sau arestați la domiciliu în sem I 2016 și o creștere de 400% în sem I 2017.





„Statistică devastatoare pentru DNA care, sub conducerea Laurei Codruța Kovesi a distrus sute de destine cu dosarele penale făcute la ordin și finalizate, chiar și peste 15 ani, cu achitări definitive”, scrie Luju.

Inspecția Judiciară a întocmit un raport care arată că în primul semestru din 2016 la DNA au crescut numărul achitărilor față de persoanele care au fost reținute și apoi arestate cu 500%, în timp ce în primul semestru din 2017 au înregistrat o creștere cu 400%.

Aceste cifre au fost prezentate în premieră în emisiunea „Exces de putere” prezentată de jurnaliștii Oana Stancu și Adrian Ursu la Antena 3 și sunt cuprinse în raportul privind efectuarea unui control tematic la Direcția Națională Anticoruptie, având ca obiect situația achitărilor definitive înregistrate în perioada 2016 – semstrul I 2017, întocmit de inspectoarele Daniela Sanda Mates și Andreea Cristina Mina de la Inspecția Judiciară. Ce este îngrijorător este că de la vârful DNA erau raportate date nereale procurorului general, numărul persoanelor achitate fiind micșorat pe hârtie.

„In semestrul I 2016, un numar total de 6 inculpati retinuti, arestati preventiv sau arestati la domiciliu au fost achitati, iar in semestrul I 2017, un numar total de 5 inculpati, ceea ce denota o scadere de 16,66%.

In ceea ce priveste raportarea semestriala a fiecarui an, respectiv sem. I 2015, sem. I 2016 si sem. I 2017 se constata o crestere de 500% a numarului de inculpati retinuti, arestati preventiv sau arestati la domiciliu in sem. I 2016 fata de sem I 2015 si respectiv o crestere de 400% a numarului de inculpati retinuti, arestati preventiv sau arestati la domiciliu in sem I 2017 fata de sem I 2015 si respectiv o scadere a numarului de inculpati retinuti, arestati preventiv sau arestati la domiciliu in sem. I 2017 fata de sem. I 2016”, se arată în raportul Inspecției judiciare.

În Raportul Inspecției Judicare este prezentată însă și o altă realitate care arată cum au fost distruse vieți, cu tehnica dosarelor fabricate. Potrivit statisticilor, în 2016, 48 dintre cei care au fost achitați definitiv în dosare cu rechizitorii mai vechi de 5 ani, reprezentând 35,82% din totalul numărului de achitați. În 2017, în primul trimestru, au fost însă 21 de persoane achitate în dosare cu rechizitorii mai vechi de 5 ani, dintr-un total de 67% achitați definitiv.

