Adda, despre depresia postnatală:,,Te gândești că nu are cum să ți se întâmple ție!"

ADDA a crescut în lumina reflectoarelor. De la 16 ani artista a reușit să intre în topurile muzicale, iar de mai bine de un an trăiește cea mai frumoasă experiență din viața ei. Ipostaza de mamă a schimbat-o în bine, spune ea, iar viața ei are de acum mai mult sens.





Aducerea pe lume a lui Alexandru nu a fost atât de ușoară pe cât a sperat, iar după naștere, Adda a trecut și prin depresie postnatală.

A cântat până în luna a 8-a

Perioada in care am fost insarcinata a fost o experienta unica si pe care cuvintele nu o pot descrie la adevarata intensitate. M-am bucurat de fiecare moment si am ramas activa pe plan profesional. Am mers la studio si chiar am avut concerte. Am invatat insa sa fiu mai responsabila, sa nu renunt la orele de odihna si sa am grija sa ma hranesc sanatos. Iar odata cu bebe, cresteam si eu, cu vreo 20 de kg mai exact.

Întâlnirea cu Alexandru a fost emoționantă! Momentul în care l-am strâns prima data la pieptul meu a fost unic. Mamele înțeleg exact ce spun aici. Am așteptat cu nerăbdare întâlnirea cu fiul meu!” Micuțul familiei Rizea s-a născut prin cezariană și a avut la naștere 51 de cm și 3,2kg, prima fotografie cu micuțul a fost share- uită de artistă în mediul virtual și a strâns peste 30 de mii de likeuri. Prima noapte acasă, în ipostaza de mămică a fost mai grea pentru artistă: „Prima seară în formula completă a fost puțin mai grea pentru noi, pentru că a fost o experiență nouă. Însă soțul meu este un ajutor de nădejde!

„Te gandesti ca nu are cum sa ti se intample tie”

Auzisem de fenomenul des intalnit al depresiei postnatale, insa nu m-am gandit initial ca voi trece prin asta. Ca orice om, te gandesti ca nu are cum sa ti se intample tie. Cred ca primele semne au aparut chiar dupa nastere doar ca nu am vrut sa trag niste concluzii pripite si am sperat sa fie ceva de moment pe un fond de oboseala si consum emotional foarte mare.

