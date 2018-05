LUJU.RO, ACUZAȚII EXTEM DE GRAVE la adresa PROCURORULUI GENERAL! Augustin Lazăr apare în INTERCEPTĂRILE dintr-un dosar de braconaj arheologic

Un document exploziv făcut public de Lumea Justiției arată că numele lui Augustin Lazăr apare într-un proces-verbal de redare a unei interceptări într-un dosar aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație (PICCJ).





Este vorba despre un dosar în care se făceau cercetări pentru braconaj arheologic și corupție. Mai exact, potrivit procesului verbal din dosar, Florin Iulian Marc, seful postului de politie din Orastioara de Sus, care era cercetat pentru patru infracțiuni de luare de mită, dar și pentru ca ar fi sprijinit și protejat persoane care desfășurau activități de braconaj arheologic în zona munților Orăștie – Sarmizegetusa Regia, este interceptat vorbind cu un "cetățean", căruia i se adresează cu "domnul general".

Convorbirea a avut loc în data de 12 februarie 2016, la orele 18.51, între Florin Iulian Marc și posesorul numarului de telefon 0748.XXX.XXX, față de acest număr de telefon făcându-se mențiunea: "INST PARCHET DPL CURTE APEL ALBA LAZAR AUGUSTIN STR. IC BRATIANU NR. 1 ALBA IULIA ALA C.P. 510118, ACTUALIZAT LA 2016-01-28 12:22:48", dezvăluie Luju.ro, care susține că, având în vedere gravitatea celor reținute în procesul verbal, a cerut explicații Ministerului Public.

La doar o zi de la formularea cererii, „Parchetul General ne-a comunicat ca documentul nu este autentic, fiind creat prin alaturarea unor file din trei procese verbale diferite, si ca discutiile sunt purtate intre doi politisti si nu intre Augustin Lazar si politistul Florin Iulian Marc. Totusi, PICCJ precizeaza ca datele de identificare din prima pagina a procesului verbal apartin sefului PCA Alba Iulia de la acea vreme, adica Augustin Lazar”, mai scrie Luju.ro.

Dosarul de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie in care apare numele Procurorului General al Romaniei, Augustin Lazar, inregistrat cu numarul 13/P/2015 a fost instrumentat de Adriana Denisa Cristodor, procuror sef Biroul urmarire penala in cadrul PICCJ, in cauza fiind dispusa, in septembrie 2017, clasarea cauzei fata de politistul Marc.

