ACUZAȚII INCREDIBILE la adresa procurorului Onea. Ana Maria Pătru: „Am fost hărțuită SEXUAL. Zicea că pozele cu mine îl înnebunesc”

„Acest om a intrat mult prea mult în intimitatea mea, în viața mea. Vă dau un singur exemplu. A fost un denunț pe care trebuia să îl susțin, făcut de Socol. Acesta este al doilea dosar al meu. Am refuzat categoric. Dacă aș fi vrut să fac denunțuri, cred că și acum eram prietena lor.

Da, am fost hărțuită sexual cât timp am stat în arest. Nu am fost violată. Acest om a intrat mult prea mult în viața mea, în intimitatea mea. De câteva ori am fost încătușată, de vreo două ori, când ajungeam în mașină, mi le desfăceau. Nu mergeam cu duba, așa cum mergeau alții, ci cu mașinile DNA.

Știa unde mă deplasez, cu cine mă întâlnesc, cât stau de vorbă cu anumiți oameni politici. Avea poze din telefonul meu care îi plăceau, în al doilea rechizitoriu am foarte multe poze cu mine. Probabil că în fața instanței relevanța lor e că posed niște bijuterii, asta cred eu. Una din poze, una din favoritele lui, îmi spunea că îl înnebunește, n-avea niciun sens, era o poză instituțională. Erau poze cu mine din casă, de la percheziție, când stăteam pe pat, au făcut poze la toată casa, la grădină. Rechizitoriul asta era, de unde am avut bani să îmi fac o casă”, a spus Ana Maria Pătru la Antena 3.