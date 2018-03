ACUZAȚII INCENDIARE din America: ”MAFIA PSD este alcătuită din BANDIȚI PARAZITARI și PERVERȘI!”

EVZ vă prezintă acuzațiile politologului.

Asumarea unei condiții

”Spectator angajat: Nu am fost niciodată consilier al vreunui partid politic din România. Nu am candidat niciodată pentru vreun post in România (parlamentar, europarlamentar, ambasador etc). Mi-am rostit deschis punctul meu de vedere, iar când am greșit, mi-am asumat public eroarea. Nu mă interesează niciun fel de recunoaștere oficială a acțiunii mele publice. Ea se desfașoară exclusiv și integral in funcție de principiile mele. Nu am primit niciodată niciun fel de salariu in România. Sunt un profesor american născut la Brașov pe 4 iulie 1951. O condiție pe care mi-a asum cu bucurie si mândrie.

Despre mafia PSD

Toate acestea imi dau, sunt convins, dreptul să spun ceea ce cred despre actualul dezastru. Este limpede pentru mine că PSD, urmaș al PCR si al FSN, este blestemul acestei țări. Tot ce poate slăbi puterea sa este binevenit și trebuie sprijinit. Este o mafie lipsită de orice urmă de patriotism, un grup de paraziți care distrug, sistematic, metodic și pervers, România. Repet, nu am nici cel mai mărunt interes personal in a lupta contra acestor bandiți. Dar, in viață, valorile primează, iar, eu unul cred in valorile care fac posibilă societatea deschisă...”, scrie Vladimir Tismăneanu.