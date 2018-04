ACUZAȚII GRAVE îndreptate către Ionuț Lupescu: „Mi-a zis clar că, dacă nea Costică nu iese pe 2, ai terminat-o cu fotbalul”

Adrian Teodorescu, fost om de fotbal, susține că Ionuț Lupescu i-a propus să participe la o tentativă de blat, între formațiile CSM Ploiești și Tricolorul Breaza.





Adrian Teodorescu este un fost conducător al unor cluburi din diviziile inferioare, iar în 2008 a fost declarat „persona non grata” de Federația Română de Fotbal. Teodorescu a fost suspectat că ar fi participat la o tentativă de meci trucat, între Progresul și Dunărea Galați. Luni, fostul om de fotbal a povestit pentru gsp.ro că Ionuț Lupescu i-a propus că participe la aranjarea unui meci disputat de CSM Ploiești și Tricolorul Breaza, în 2008, în liga a 3-a. Ploieștenii obținuseră promovarea și ar fi trebuit să piardă, pentru ca Tricolorul, formație condusă de Constantin Anghelache (fost președinte) la Dinamo, să obțină locul al 2-lea, în detrimentul celor din Buftea. „Kaiserul” era, la acea vreme, director general la FRF.

„În 2008, Ionuț Lupescu m-a chemat la federație. M-am dus și am dat nas în nas cu el chiar pe hol. M-a tras deoparte și mi-a zis: Teo, tu ai foarte multe relații și influență la ligile inferioare, cunoști o grămadă de lume. Vreau să te rog ceva. Vezi și tu cum faci să iasă nea Costică (n.r.-Anghelache) pe locul 2. El și Anghelache au o relație veche, Anghelache a fost președinte la Dinamo când Lupescu era jucător. Când Lupescu m-a chemat la FRF, Anghelache era președinte la Tricolorul Breaza și avea meci cu CSM Ploiești, unde antrenor era prietenul meu Răchită. CSM era promovată, Tricolorul se bătea cu Buftea pentru locul doi. Lupescu voia ca CSM Ploiești, Astra de acum, să piardă la Breaza. I-am răspuns că nu vreau să mă bag în nimic și mai ales împotriva Astrei. Mi-a zis clar că „dacă nea Costică nu iese pe 2, ai terminat-o cu fotbalul. O să vezi consecințele! Mi-a vorbit frumos, dar eu i-am răspuns foarte nepoliticios. L-am rugat să nu mă șantajeze că-i f** un cap în gură. A început să râdă. Mi-a zis: Până să-mi dai una, mai bine vezi ce faci cu meciul ăla. CSM a bătut cu 1-0. La două săptămâni distanță, am fost declarat de FRF “persona non grata”, a spus Teodorescu pentru gsp.ro.

Pagina 1 din 1