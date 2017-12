ACUZAȚII DEVASTATOARE: Iliescu și Firea, CIOCLII NESIMȚIȚI care se înfruptă din CARNEA REGELUI MIHAI!

Istoricul și scriitorul Stelian Tănase critică (pe blog) în termeni duri fățărnicia lui Ion Iliescu și a Gabrielei Firea, care s-au îngrămădit să-i înalțe osanale postume Regelui Mihai. Concluzia istoricului este mai mult decât usturătoare: numeroși pesediști se îmbulzesc, ca niște cioclii, să se înfrupte din carnea Regelui Mihai I, dorind să capitalizeze imagine, deși, în timpul vieții Majestății Sale, i-au fost adversari viscerali, incorecți și intratabili.





EVZ vă prezintă declarațiile lui Stelian Tănase.

Defăimarea unui simbol al adevăratului românism

”Prima zi fără Regele nostru iubit a decurs foarte greu din multe cauze. Cu fiecare clipa realizezi ce pierdere uriașă am suferit ca popor. În plus nu suntem lăsați în durerea noastră să îl plîngem cum se cuvine. Am fost invadați – pe lingă mesajele de părere de rău – de reacțiile cele mai absurde, grosolane și neavenite. Unii iși continuă opera lor de defăimare din ultimele decenii. Alții îl vorbesc de bine, apar în public din rațiuni politice, ca să se servească pe ei înșiși. Altii intervin ca să-și regleze conturile cu monarhia. Alții, prinși de emoția generală, vor să se înalțe măcar un cm în proprii lor ochi, și ai altora. Sunt destui cei care vor să ciugulească ceva din carnea regelui nostru, ca niște păsări de pradă înfometate.

Fățărnicia cioclilor PSD

Cea mai tristă figură o fac cei care i-au fost adversari intratabili pe timpul vieții. Cei care i-au făcut rău, l-au ponegrit, l-au ținut departe de tron și de casă. Acum descoperă marile virtuți ale regelui Mihai. Jalnic! E multă fățărnicie la mijloc. O artă pe care o stăpinesc mult mai mulți decît credeam. Brusc, își aduc aminte că există un rege și varsă lacrimi fff decorative. Cum altfel, în fața camerelor tv. Arată că il regretă, zic ce mare om a fost – acum cind nu mai este printre noi! Cînd nu mai constituie o amenințare pentru nimeni. Sunt profitorii tuturor conjuncurilor. Sunt și cei care vor să tragă foloase din tragedie ca niște ciocli. S-au învățat. Citesc și nu îmi vine sa cred. E multă nerușinare, obraz gros, tupeu.

Duduia Firea, ca musca-n lapte

D-na Gabriela Vrânceanu Firea a dat un comunicat – citez. „A plecat dintre noi, dar spiritul Regelui Mihai va fi in continuare far calauzitor si reper moral pentru generatiile ce vor urma..(…) Viata Regelui s-a suprapus, aproape integral, pe veacul scurs de la Marea Unire, si ca toata viata a militat fara ostenire pentru unitatea romanilor…”(…) Dumnezeu sa Va aiba in paza, Majestate!” Duduia, suspectă că nu are habar de istorie, de rolul monarhiei în secolele XlX-XX, nici de avatarurile istoriei României și de faptele regelui Mihai se bagă în vorbă ca musca-n lapte. Foarte folositoare ar fi fost o tăcere respectuoasă.

Ipocrizia nomenklaturistului Ion Iliescu

