O actriţă din „Totul despre sex” va CANDIDA la postul de GUVERNATOR al statului New York

Actriţa Cynthia Nixon, cunoscută din celebrul serial „Totul despre sex”, a anunţat că va candida pentru postul de guvernator al statului New York, devenind adversara lui Andrew Cuomo.





În epoca Trump, există multe femei fără experiență politică gata să coboare în arena electorală: Cynthia Nixon este una dintre ele. Cu mult optimism, actriţa în vârstă de 51 de ani, și-a anunțat candidatura într-un videoclip postat contul său Twitter, notează lemonde.fr.

"Iubesc New York-ul, şi astăzi mi-am anunţat candidatura pentru guvernator". "Sunt mândră că am absolvit o şcoală publică şi sunt şi mai mândră că şi copiii mei merg la o şcoală publică". "Mi s-au oferit şanse pe care copiii newyorkezi de astăzi nu le au. Liderii noştri ne dezamăgesc. Suntem acum cel mai inegal stat din ţară, cu bogăţii uriaşe dar şi sărăcie extremă" a spus Cynthia Nixon în video-ul de campanie.

Căsătorită din 2012 cu un activist pentru drepturile homosexualilor, ca mamă, speră să întruchipeze o politică mai apropiată de oameni.

Cynthia Nixon este foarte dedicată promovării educației publice. Potrivit surselor vedeta s-a documentat foarte bine înainte de lansare, studiind strategiile partidului. Și, pare că are sprijinul primarului democrat din New York, Bill de Blasio, recent reales și în relații extrem de tensionate cu actualul guvernator al statului. Partenerul (partenera) actriţei, Christine Marinoni, a lucrat până nu demult pentru Consiliul orașului New York. Întrebat duminică de New York Post, primarul a negat totuși "orice implicare" în campania sa, înainte de a denunța "status quo" întrupat de Andrew Cuomo.

Pagina 1 din 1