Cine este celebra actriță de la Hollywood care s-a întâlnit cu Simona Halep. „Îmi place ultimul ei film” | FOTO

Simona Halep, numărul 1 mondial, se va lupta sâmbătă dimineaţă, în jurul orei 5.30, pentru un loc în finala de la Indian Wells, dar înainte de acest joc, românca s-a relaxat în compania unei actrițe preferate.





Constănțeanca s-a întâlnit în California cu actriţa americană Elisabeth Shue şi cu fiica acesteia, Agnes. Shue a interpretat rolul soţiei lui Bobby Riggs, Priscilla, în filmul „Bătălia sexelor”. Este vorba despre ecranizarea celebrului meci de tenis din 1973, dintre Billie Jean King şi Bobby Riggs, supranumit „Bătălia sexelor”. „Am fost onorată să o întâlnesc pe Elisabeth Shue şi pe frumoasa ei fiică. Îmi place ultimul ei film, Bătălia sexelor”, a scris Simona Halep pe reţelele de socializare.

Elisabeth Shue (54 de ani) a mai interpretat roluri în filme precum Back to the Future, Karate Kid, Cocktail, Leaving Las Vegas sau The Saint.

Altfel, Simona Halep se va duela cu japoneza Naomi Osaka, sâmbătă dimineaţa, în jurul orei 5.30 (ora României), în semifinalele turneului de la Indian Wells.

