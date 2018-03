O ACTRIŢĂ din România, LOVITĂ DE NENOROCIRE. Devastată după o VESTE CUMPLITĂ: „Offf, viață, viață cusută cu ață...”

Cunoscuta actriță Bianca Brad trece prin motive cumplite, după ce a aflat recent că o colegă foarte bună de liceu a murit, în urma unei boli grele.





"Ea este Nicoleta, una dintre fostele mele colege de clasă din liceu. O fată veselă și plină de viață, la care m-am gândit mereu cu drag, de câte ori îmi aminteam de acei frumoși ani din viața mea. Când am făcut anunțul despre Revederea de gradul (economic) 3, cum îmi place mie să zic ?, mi-a scris că, deși își dorește foarte tare, nu va putea veni, nu pentru că nu mai trăiește în Romania, ci din cauza unei probleme grave de sănătate despre care aflase anul trecut, în luna septembrie.

Dar că ne vom revedea în vară, când va veni în țară, dorind să se întoarcă acasă, definitiv. Aseară am aflat de la fiul ei, că a plecat definitiv...Acasă... Efectele secundare ale tratamentului dur pe care îl urma, i-au afectat inima care i s-a oprit...oprind timpul în loc pentru cei dragi ei... De aseară am sufletul greu...trist...amorțit... Îmi pare nespus...nespus de rău că nu am apucat să ne mai vedem...nici măcar să vorbim...îi era prea rău... Offf, viață, viață cusută cu ață... Offf, Nicoleta, Nicoleta...cât de rău îmi pare că te-ai chinuit atât... Știu că acum nu mai suferi, știu că ești într-o lume mai bună, dar tot doare...

Drum bun în Lumină și Dumnezeu să te odihnească în pace, draga noastră colegă, iar pe cei dragi ție, să îi întărească și să îi aline", a scris Bianca Brad, pe Facebook.

