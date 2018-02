O ACTRIȚĂ celebră ATACĂ PSD-ALDE. Vedeta cere EXPLICAȚII celor care conduc ȚARA

Actrița Oana Pellea a lansat un mesaj prin care îi atacă pe cei de la guvernare, mai exact coaliția PSD-ALDE. Aceasta le cere mai multe explicații.





Oana Pellea, o actriță foarte apreciată din România, a scris pe Facebook un mesaj prin care le cere celor din PSD-ALDE expicații referitoare la faptul că diferite persoane care sunt urmărite penal ajung în funcții publice, de conducere, în Guvern sau în Senat.

"Nu mai este demult vorba despre partide, servicii, etc ... e vorba despre a salva sau nu Romania. A o salva de coruptie, de saracie, de minciuna, de dictatura, de izolare de Europa civilizata, de marlanie, de lipsa de bun simt si de cultura, de lipsa de demnitate, lipsa de educatie, de sistem de sanatate, de umilirea cetatenilor romani.

In jur aud.."nu ma mai uit la televizor...ma protejez " Inteleg. Sau .."am alte prioritati decat situatia din Romania". Sunt de acord. Sau "tot nu pot schimba nimic. Sunt prea mic" Chiar daca e adevarat...neimplicare nu e o solutie.. Doar ca...asa prin izolare, ferire, neimplicare, tacere, neprezentare la vot ....viitorul Romaniei va fi cum va fi ... din pacate.

Mi as dori sa avem o declaratie publica din partea Coalitie de la guvernare in care sa ni se argumenteze temeinic de ce au aprobat participarea penalilor, sau a celor ce sunt sub urmaire penala, in functii publice, in functii de conducere, in Guvern sau Senat. O declaratie publica . Atat. Cer prea mult? Nu cred.", scrie Oana Pellea pe Facebook.

