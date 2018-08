Primul actor NEGRU în James Bond? Cu cine doreşte producătorul să-l înlocuiască pe Daniel Craig. FOTO în articol

Producătorul filmului James Bond aruncă bomba pentru înlocuirea lui Daniel Craig. Barbara Broccoli, a susţinut că ieşirea lui Daniel Craig ar putea deschide calea pentru primul actor negru care va fi distribuit în rol.





Barbara Broccoli suţine că a vorbit cu regizorul Antoine Fuqua despre posibilitățile de a continua seria filmului 007. Idris Elba este în prezent cel mai sprijinit actor non-alb la pariuri - șansele sale de a deveni James Bond după Craig sunt în prezent 8/1 cu Betfair. Daniel Kaluuya (20/1 cu Ladbrokes) și John Boyega (50/1) au fost, de asemenea, prezentaţi ca potențiali concurenți.

Antoine a declarat: "Idris Elba ar putea face asta dacă ar fi în formă. Ai nevoie de un tip cu o prezență fizică puternică. Idris are aceste calităţi".

Un alt actor celebru ar putea juca acest rol, Jason Statham, care și-a arătat disponibilitatea chiar din 2015, dar acum pare să accepte că șansele sale sunt slabe. "Nimeni nu vine la mine pentru acea slujbă", a declarat la premiera The Meg.

James Norton și Tom Hardy rămân şi ei favoriți, iar Sam Heughan se bucură de un succes recent datorită rolului său în "The Spy Who Who Dumped Me". "Întotdeauna am vrut să joc James Bond. Este o parte din moștenirea fiecărui actor britanic ", a declarat pentru Sunday Post. "L-am iubit pe Timothy Dalton pentru că era ușor nervos și încrâncenat. "Sean Connery era strălucit. L-am iubit pe Roger Moore pentru că mi-a plăcut cum ridica sprânceana și ușurința de-a juca acel rol.

Foarte puțin se știe despre următorul film James Bond, cu excepția faptului că Danny Boyle este directorul angajat să demareze proiectul iar filmările vor începe la sfârșitul acestui an. Craig a confirmat în vara trecută că va filma un "caper" final, după ce zvonurile arată că, totuşi, era pe punctul de a renunța.

Pagina 1 din 1