Achitat în instanță, Ludovic Orban pregătește „decapitări” în PNL

Surse din partid au relatat EVZ că Ludovic Orban a deschis ședința de ieri cu o afirmație scurtă: „Nu am niciun fel de emoție. Știu ce am făcut și ce nu am făcut”. După care s-a intrat în ordinea de zi, fără alte comentarii pe subiect.

Potrivit surselor citate, achitarea lui Orban este de așteptat să provoace „condamnarea” cu pierderea funcției pentru o parte din liderii județeni ai căror organizații au obținut scoruri „modeste” în alegerile locale și parlamentare din 2016. Orban a așteptat să scape de dosarul penal pentru a implementa „reforme majore” în cele mai slabe organizații ale partidului. Pentru Ludovic Orban, „prioritare” în acest sens sunt organizațiile PNL din Sectoarele 3, 5 și 6, precum și PNL Neamț.

EVZ a mai aflat că Orban a primit propuneri de schimbare din funcție a secretarului general al partidului, Robert Sighiartău.

Lovitură pentru DNA

Preşedintele PNL Ludovic Orban a fost achitat definitiv, ieri, de Instanţa supremă în dosarul în care a fost judecat pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei în scopul obţinerii unor foloase necuvenite. Un complet de 5 judecători a respins apelul DNA şi a menţinut decizia de achitare dată anterior de către un complet de fond de la Secţia penală. Potrivit DNA, pe 1 martie 2016, Orban l-a contactat pe omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu, solicitându-i sprijin financiar pentru campania electorală la alegerile locale, în care acesta fusese nominalizat de PNL să candideze la funcţia de primar al municipiului Bucureşti.

(Ionuţ Mureşan)