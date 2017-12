Achitări pe bandă rulantă în 2017. An record al dosarelor DNA desfiinţate de Justiție

Anul acesta a adus achitări în serie pe dosarele instrumentate de DNA. Chiar dacă debutul lor a reprezentat spectacole de presă, cu celebrele defilări ale cătuşelor şi cu acuzaţii dintre cele mai grave, în 2017 judecătorii au pronunţat peste 130 de achitări definitive în dosarele DNA şi mult mai multe nedefinitive, cazurile fiind acum judecate în faza de apel. Au fost dosare care au scos politicieni din joc sau care au şocat prin dimensiunea prejudiciului şi prin măsurile dispuse, cum este cazul Lukoil. Au fost oameni puşi la zid, cariere distruse şi pentru care achitările judecătorilor sunt doar o dovadă că justiţia făcută prin presă înseamnă eroarea de a condamna public nişte oameni nevinovaţi





La sfârşitul lunii septembrie 2014, în plină campanie electorală pentru alegerile prezidenţiale, procurorii DNA Ploieşti au descins la sediul şi rafinăria Lukoil şi, la scurt timp, au acuzat firma de evaziune fiscală şi spălare de bani şi un prejudiciu imens: peste 1 miliard de lei. Imediat, procurorii, coordonaţi la acea vreme de celebrul procuror Mircea Negulescu, au instituit un sechestru asigurator pe stocurile de materii prime ale Lukoil în valoare de 230 de milioane de euro, un record în domeniu. Sechestru era atât de mare încât Oil Terminal, care a fost semnalată de procurori să impună sechestru asupra tranzacţiilor firmei petroliere ruseşti, a anunţat că transferurile realizate de Petrotel Ploieşti, rafinăria Lukoil, reprezentau o treime din cifra de afaceri a companiei, semnalând problema inclusiv la Bursa de Valori Bucureşti. Inclusiv premierul de la acea dată, Victor Ponta, a arătat că problema este foarte gravă, prin sechestru asigurator procurorii afectând activitatea uneia dintre cele mai mari companii din România. Numai că la trei ani de la acele evenimente din dosarul care a ţinut prima pagina a ziarelor mai multe zile la rând, nu a rămas mai nimic.

Un dosar din care au dispărut principalele acuzaţii

După ce, în august 2015, procurorii au trimis dosarul în judecată, în ianuarie 2016 instanţa a restituit actele către DNA Ploieşti, judecătorii constatând neregularitatea rechizitoriului. Judecătorii au mai acuzat şi „pasivitatea totală” a procurorului care nu a remediat acele neregularităţi care îi fuseseră semnalate de instanţă încă din toamna lui 2015 şi nici nu a comunicat în termenul legal Tribunalului Prahova dacă îşi menţine sau nu dispoziţia de trimitere în judecată a dosarului. În martie 2016, dosarul a fost din nou trimis în judecată, dar în noiembrie anul acesta a venit şi bomba: procurorii au renunţat la o parte din acuzaţii. Potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei Lukoil, procurorul PCA Ploieşti a emis, în data de 3 noiembrie, o ordonanţă prin care renunţă la acuzaţiile de evaziune fiscală şi spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA şi directorului general al acesteia, Andrey Bogdanov, în anul 2014. Chiar dacă Parchetul a anunţat că se continuă cercetarea pentru fapte similare, practic procurorul a renunţat la cele mai importante acuzaţii din dosar, cele care au făcut deliciul presei în toamna anului 2014, în plină campanile electorală.

Dan Radu Ruşanu, achitat după ce a stat şapte luni în arest preventiv

Tot în 2014, procurorii DNA au făcut spectacol cu un alt dosar important: „Carpatica”. În data de 25 februarie 2014, preşedintele Autorităţii de Supraveghere Finaciară (ASF), Dan Radu Ruşanu, a fost reţinut de procurorii, fiind acuzat de constituire de grup infracţional organizat, complicitate la abuz în serviciu, favorizarea infractorului şi influenţarea declaraţiilor. Acesta era acuzat că a acceptat protejarea intereselor SC Carpatica, firmă de asigurări a omului de afaceri sibian Ilie Carabulea. Procurorii au obţinut la acea vreme arestarea preventivă a lui Ruşanu, care a stat în spatele gratiilor patru luni de zile şi în arest la domiciului alte trei luni. La trei ani de la acele evenimente, în iunie 2017, a venit şi sentinţa judecătorilor de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: Dan Radu Ruşanu a fost achitat de toate acuzaţiile aduse de procurorii DNA. Un act de dreptate, după spectacolul pus în scenă de procurori a distrus cariera unuia dintre cei mai puternici oameni politici de după Revoluţie.

Laura Chiţoiu, acuzată de procurori, achitată de judecători

În acelaşi dosar a fost acuzată şi judecată pentru abuz contra intereselor publice şi Laura Chiţoiu, soţia fostului Ministru al Finaţelor, Daniel Chiţoiu, care la acea vreme era director al Direcţiei Avizări din cadrul ASF. După ce s-a început urmărirea penală, ea s-a autosuspendat din funcţia deţinută la ASF. În aceeaşi cauză, Laura Chiţoiu, soţia fostului ministru de Finanţe Daniel Chiţoiu, a fost urmărită penal pentru abuz contra intereselor publice, în calitate de director al Direcţiei Avizări din cadrul Autorităţii pentru Supraveghere Financiară. Laura Chiţoiu s-a autosuspendat din funcţia de director al Direcţiei Avizări din cadrul ASF. Şi ea a fost achitat definitv în iunie anul acesta de judecătorii de la ÎCCJ.

Cristinel Bîgiu: arestat de Moş Nicolae, achitat de judecători

Lui Cristinel Bîgiu Moş Nicolae i-a adus, în 2014, procurorii la uşă. Acesta a fost denunţat de Adrian Mladin, fost primar al comunei Jilava şi beneficiar a unor drepturi litigioase pentru 15 hectare de teren în Buzău. Mladin le-a spus procurorilor că în perioada 2007-2008 a purtat mai multe discuţii cu Bîgiu, prefect al judeţului Buzău la acea vreme, în urma cărora a fost nevoit să dea o şpagă de 700.000 de euro pentru a putea intra în posesia terenurilor. Cristinel Bîgiu a stat cinci luni în arest preventiv, iar în primăvara lui 2015 a fost plasat în arest la domiciliu pentru alte câteva luni. Însă, la începutul acestei luni, magistraţii de la ÎCCJ l-au achitat pe fostul preşedinte al CJ Buzău, decizia nefiind definitivă.

Laura Vicol: reţinută de DNA, achitată de judecători

Avocata Laura Vicol a devenit celebră la finalul anului 2014, când a devenit avocata fostei şefe DIICOT, Alina Bica, care a fost reţinută şi arestată într-un dosar DNA legat de despăgubiri date de Agenţia Naţională de Restituire a Proprietăţii (ANRP). Vicol i-a acuzat în nenumărate rânduri pe procurorii DNA de abuzuri. În seara zilei de 19 martie 2015, a picat ca un trăsnet vestea reţinerii de către DNA a Laurei Vicol. Şi mai şocant era motivul: avocata a fost acuzată că a trimis la audierile unei client un avocat care nu era membru al Baroului Bucureşti, ci al aşa numitului Barou Constituţional. Acuzaţiile nu i-au impresionat pe judecători şi, după 24 de ore, avocata a fost pusă în libertate. De altfel, fapta pentru care era acuzată Vicol nici măcar nu era penală în acel moment. Cu toate acestea, procurorii DNA au mers mai departe şi, în aprilie 2016, au trimis- o în judecată pe avocata Alinei Bica sub acuzaţiile de favorizare a făptuitorului, complicitate la exercitarea fără drept a unei profesii sau activităţi şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată. La jumătatea lunii octombrie, anul acesta, Laura Vicol a fost achitată pentru toate acuzaţiile de către judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, la fel ca şi Niculae Learciu, avocatul de la care au plecat acuzaţiile DNA, care a primit doar un avertisment. Rămân de notorietate cuvintele în care a zugrăvit- o Vicol pe şefa DNA, Laura Codruţa Kovesi, imediat după ce a aflat vestea achitării: „Sincer, îmi este milă de ea, cu toate că știu că nu are nevoie de mila mea. Cred că în interiorul ei este o femeie nefericită. Că e bolnavă de putere, e clar. Este machiavelică pentru că este în situația omului care nu are nimic de pierdut, nu are familie, nu are copii. E pur și simplu singură pe drumul ei, nu o afectează nimic din ceea ce i s-ar putea întâmpla. Și atunci merge exact ca un buldozer, rade tot, nu contează dacă sunt și flori printe buruieni, calcă totul în picioare”.

Acuzaţiile la adresa ginerelui fostului preşedinte, desfiinţate de judecători