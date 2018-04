ACHITĂRILE în CASCADĂ omoară MITUL DNA. Curtea de Apel Constanța, LOVITURĂ pentru unitatea Anticorupție într-un dosar greu. DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE!

Achitări pe bandă rulantă în dosarele grele marca DNA. Mai exact, „institutia responsabilă”, așa cum a caracterizat-o președintele Klaus Iohannis, pare să primească mai mult cu fiecare zi lovitură după lovitură, iar cahitările în cascadă par să omoare mitul DNA. Mai exact, zilele trecute Parchetul condus de Laura Kovesi a încasat o noua lovitură, Curtea de Apel Constanța anulând practic un dosar greu. După ce, ironia sorții, inițial fuseseră dispuse condamnări cu...executare!





Mai exact, potrivit informațiilor Luju.ro, Curtea de Apel Constanta a dispus, joi 26 aprilie 2018, achitarea fostului manager al Spitalului Judetean Constanta, Danut Capatana, a altor cinci functionari din cadrul aceleiasi institutii si a unui angajat al unei societati comerciale.

Doi dintre inculpati erau acuzati de tentativa la abuz in serviciu, iar ceilalti cinci de tentativa la abuz in serviciu si fals intelectual. Achitarile s-au dispus in temeiul art. 16 alin. 1 lit. b) din Codul de procedura penala - “fapta nu este prevazuta de legea penala ori nu a fost savarsita cu vinovatia prevazuta de lege”. La fond, Tribunalul Constanta dispusese condamnari cu executare fata de toti cei sapte inculpati. LOVITURĂ pentru „unitatea de elită HAULES”, la pachet cu SRI ! Tribunalul București a dispus ACHITARE într-un dosar greu. „NU EXISTĂ PROBE!”

”Trebuie precizat insa ca decizia de achitare a Curtii de Apel Constanta nu ii va schimba prea mult situatia fostului manager de la Spitalul Judetean Constanta, Danut Capatana. Acesta ispaseste o pedeapsa de 10 ani inchisoare, dupa condamnari suferite in alte doua dosare”, susțin jurnaliștii de la Lumea Justiției.

