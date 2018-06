O nouă LOVITURĂ pentru Parchetul lui Kovesi! ACHITĂRI pe bandă rulantă într-un DOSAR CU GREUTATE

Parchetul condus de Laura Codruța Kovesi continuă să strângă achitări, astfel că în primele luni ale anului 2018 au fost înregistrat un număr de 132 de achitări.





Lumea Justiției precizează că ultimele achitari care s-au adaugat la zestrea DNA au venit de la Arad.

Este vorba despre un dosar în care procurorii DNA au trimis în judecată 11 persoane pentru pretinse fapte de grup infracțional organizat, spalare de bani, abuz in serviciu si fraudarea fondurilor europene. DNA a primit în acest caz sprijin de specialitate din partea SRI.

Astfel, in 21 iunie 2018, Tribunalul Arad a dispus achitarea tuturor celor 11 inculpati, doi dintre acestia fiind retinuti, defilati in catuse si apoi plasati in arest la domiciliu, dupa ce judecatorii au considerat ca nu existe motive sa fie arestati preventiv. Achitarile au fost date in baza art. 16 lit. b teza I Cod procedura penala care prevede ca “Fapta nu este prevazuta de legea penala”. Sentinta nu este definitiva.

