ABUZ în Justiţie! A APĂRUT DOVADA care anulează UN AŞA-ZIS ŞANTAJ CELEBRU. Adevărul din CAZUL RARINCA. Breaking news!

Despre Dosarul Mariana Rarinca, femeia condamnată pentru un şantaj de 20.000 euro pe care nu i-a cerut fostei şefe a ÎCCJ, Livia Stanciu, presa centrală a scris pe larg, dar niciodată nu s-a aflat un amănunt care demonstrează că balanţa dreptăţii a fost grav depreciată. Acum a ieşit la suprafaţă adevărul teribil despre abuzul din cauza căruia viaţa acestei femei va fi marcată întotdeauna de stigmatul celor 191 zile de arest.





Jurnaliştii de la luju.ro au publicat recent „dovada care atesta ca Mariana Rarinca a fost condamnata pentru un santaj de 20.000 euro pe care nu i-a cerut niciodata sefei ICCJ Livia Stanciu”.

Dosarul „Mariana Rarinca”, șantaj nedovedit la șefa Curții Supreme, merge mai departe

„Lumeajustitiei.ro prezinta in exclusivitate doua documente bomba care arata ca solutia definitiva in dosarul Marianei Rarinca (foto)putea fi cu totul alta, daca in cadrul Inspectiei Judiciare nu se ordona modificarea unui paragraf in care se retinea ca Mariana Rarinca nu i-a cerut niciodata Liviei Stanciu suma de 20.000 euro, iar singura proba care ar arata ca pensionara a pretins acesti bani de la fosta sefa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie este doar marturia Livia Stanciu, neinsotita de o alta proba.

Dreptate pentru judecătorii care au folosit sentința în cazul Rarinca

Aceste informatii se regasesc in cuprinsul Rezolutiei Inspectiei Judiciare intocmite de inspectorul judiciar Ioan Garbulet in data de 7.07.2015 in dosarul nr. 3464/IJ/DIJ/2015 in care Mariana Rarinca a solicitat cercetarea disciplinara a judecatoarei Livia Stanciu si a procurorilor DNA Iulian Pancescu si Carmen Damian. Asa cum era de asteptat, rezolutia a primit solutie de clasare, dupa ce, pe parcurs a suferit unele modificari.

Judecătorii Curții de Apel au făcut publice motivele pentru care au achitat-o pe Mariana Rarinca

Concret, dupa ce a fost finalizata, retinandu-se in cuprinsul ei ca Mariana Rarinca nu a cerut 20.000 euro de la Livia Stanciu, lucru care reiese si din interceptari, rezolutia din data de 7.07.2015 a fost trimisa spre avizare la inspectorul sef al Inspectiei Judiciare de la acea data, judecatoarea Rica Vasiliu Cravelos. A fost intoarsa insa imediat la inspectorul judiciar Ioan Garbulet cu indicatii precise din partea lui Cravelos: "Se restituie pentru a reformula paragraful de la pagina 4", paragaraf care era si incercuit.

Au fost încălcate procedurile! În cazul Mariana Rarinca NU A EXISTAT repartizarea aleatorie

Pe cale de consecinta, la data de 24.08.2015, in acelasi dosar este emisa o noua Rezolutie cu modificarile in sensul celor solicitate in Rezolutia din 7.07.2015. Noua forma a Rezolutiei, din care fusesera eliminate doar aspectele referitoare la suma de 20.000 euro de la paragraful incercuit pe pagina 4, a fost avizata in aceeasi zi de fostul inspector-sef Rica Vasiliu Cravelos.

Mariana Rarinca a deschis ”cutia Pandorei” în Justiție

Curat indepedenta inspectorilor judiciari. Din cunostintele noastre, conform procedurilor in vigoare, inspectorul sef poate sa avizeze negativ sau cu obiectiuni o rezolutie a unui inspector judiciar. Nu are insa dreptul de a impune o modificare in cuprinsul motivarii rezolutiei. Ne intrebam in aceste conditii, nu cumva o fi vreun abuz in serviciu?”, se arată pe luju.ro.

Gafa inexistentă din „Cazul Rarinca” | EDITORIALUL EVZ

Cronologia completă a unui caz controversat

10 IUNIE 2014 Rarinca este reținută de procurorii Carmen Damian și Iulian Păncescu.

10 IUNIE 2014: Prima declarație a președintei ÎCCJ, Livia Stanciu, făcută presei: „Această doamnă, care a lucrat la cabinetul soțului meu, decedat în urmă cu trei ani și jumătate, m-a apelat spunându- mi că soțul meu ar avea o datorie de 20.000 de euro la dumneaei. Desigur că am manifestat inițial toată disponibilitatea pentru a clarifica această situație, deși mi s-a părut absurdă după trei ani și jumătate. I-am solicitat să-mi furnizeze date concrete ce reprezintă suma respectivă. Mi-a comunicat că aceasta ar reprezenta contracte de asistență juridică care nu au fost onorate de soțul meu, ca urmare a decesului acestuia. I-am cerut, din nou, cu insistență, în acea discuție, să-mi prezinte elemente concrete cu privire la situația res pectivă. În mai multe rânduri, în discuție, a evitat. În finalul ei m-a amenințat că dacă nu îi dau suma de 20.000 de euro va întreprinde acțiuni de defăimare a mea”.

10 iunie 2014: Mariana Rarinca este scoasă încătușată din sediul DNA FOTO: CAPTURĂ TV

