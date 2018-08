A MURIT judecătorul din DOSARUL VOICULESCU. Stan Mustață s-a stins în detenție - UPDATE

Judecătorul Stan Mustață, condamnat pe când judeca Dosarul ICA - Dan Voiculescu, a murit în închisoare.





UPDATE! Soția fostului judecător a intervenit, în direct la Antena 3 în lacrimi susținând că „acest om a fost încarcerat pentru că a îndrăznit să intervină între doi coloși”

„Elena, vor să mă omoare, nu mai pot să vorbesc! L-au luat nevinovat. A vomat încontinuu pe tot drumul până la penitenciar”, a spus soția lui Stan Mustață.

Avocata sa, Lorette Luca, a declarat, la Antena 3: „Sistemul a reușit pedeapsa supremă pentru judecătorul care nu a vrut să îl condamne pe Dan Voiculescu fără probe!”

Pe 11 mai 2016, judecătorul Stan Mustață a fost condamnat definitiv, de magistrații ÎnalteiCurți de Casație și Justiție, la 8 ani şi 6 luni de închisoare cu executare.

Judecătorul a fost acuzat de procurorii DNA că a luat mită de la inculpaţi sau de la condamnaţi pentru a pronunţa soluţii favorabile în cauzele pe care acesta le judeca. La instanţa de fond,Stan Mustaţă a primit o pedeapsă de 10 ani şi 8 luni de închisoare, iar compliceaacestuia, grefiera Mariana Curea, a fost condamnată la 4 ani şi 4 luni de închisoare.

În data de 20 aprilie 2014, judecătorul StanMustață a fost reținut chiar la locul de muncă, respectiv la Curtea de Apel București, fiind acuzat că încă din 2005 lua bani de la inculpați sau de la condamnați pentru a dispune soluții favorabile. În momentul în care a fost reținut, magistratul făcea parte și din completul care judeca dosarul lui Dan Voiculescu.

Pe parcursul procesului, Stan Mustaţă le-a spus judecătorilor de la Curtea de Apel Bucureşti că este "băutor de vin" şi că, dacă nu ar fi consumat alcool, ar fi conştientizat "pericolul" şi nu ar mai fi ajuns în boxa acuzaţilor.

Mustaţă a susţinut în faţa instanţei că dosarul său a fost "fabricat artificial", pornind de la bănuiala că el ar fi încercat să tergiverseze dosarul ICA.

"A spus-o şi procurorul şef al DNA. Din comportamentul meu nu rezultă aşa ceva. Boraciu (intermediar al mitei, potrivit anchetatorilor - n.r.) a zis că aş tergiversa dosarul, nu eu. Nu l-am sprijinit pe Voiculescu, nu l-am favorizat. Nu am fost nici pro, nici împotriva lui", afirma Mustaţă.

Fostul judecator Stan Mustata, aflat in Penitenciarul Rahova, acuza ca fost inchis din cauza ca nu a vrut sa-l condamne pe langa lege pe Dan Voiculescu, in dosarul „Telepatia”. Condamnat de Inalta Curte la 8 ani si 6 luni de inchisoare, intr-un dosar in care nu avea nicio legatura insa cu „Telepatia”, Stan Mustata sustinea, potrivit Lumea Justiției ca se afla in puscarie intrucat a considerat ca Dan Voiculescu trebuie judecat la fel ca orice alt cetatean roman.

De dupa gratii, Stan Mustata le-a dezvaluit jurnalistilor de la Vice.com ca a fost victima razboiului declansat impotriva lui Dan Voiculescu, acesta din urma fiind condamnat intr-un final la 10 ani inchisoare de catre celebrul cuplul de judecatori format din Camelia Bogdan si Alexandru Mihai Mihalcea.

Fostul judecator afirma ca a ajuns la inchisoare doar pentru ca a crezut in suprematia legii, insa precizeaza ca a gresit atunci cand a crezut ca daca respecta legea nimic nu i se poate intampla:

„Am zis doar ca trebuie sa fie judecat ca orice alt cetatean al Romaniei si am ajuns aici. Asta vreau sa scrieti. Ca am crezut in suprematia legii. Am crezut ca daca respect legea, nimic nu mi se poate intampla. Si am gresit. Este singura greseala pe care mi-o recunosc”, a declarat Stan Mustață.

