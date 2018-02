A fost dat afară de la Dinamo și ACUZĂ: „A VÂNDUT jumătate de echipă. Am rămas fără cinci titulari”

Dat afară de la Dinamo, după ce a ratat calificarea în play-off-ul Ligii I, Vasile Miriuță a vorbit despre cauzele care au dus la acest eșec istoric. Tehnicianul s-a plâns că finanțatorul Ionuț Negoiță s-a gândit doar la prorpiul buzunar atunci când a decis să vândă jucători de bază.

„După ce am ratat calificarea în play-off, era clar că nu voi mai rămâne. Şefii clubului au sugerat pe la televizor că e mai bine să plec, chiar dacă eu aveam onoare şi aş fi rămas să muncesc. Mi-am reziliat contractul de comun acord cu patronul clubului. Am fost într-o situaţie foarte dificilă. În timpul pauzei de iarnă, patronul Negoiţă a vândut jumătate de echipă: Filip, Nascimento, Paul Anton, Nedelcearu, Costache. A primit aproape trei milioane de euro pentru ei, dar eu am rămas fără cinci titulari. A fost o afacere bună pentru club, este de înţeles că i-a vândut pe toţi. A fost o onoare să antrenez Dinamo, mai ales că am ţinut cu ei de mic. Acum simt o tristeţe. Cu toate acestea, a fost o plăcere să lucrez la club chiar dacă, în ultimele câteva săptămâni, m-am îmbolnvit. Marţi mi-am luat la revedere de la jucători, apoi vin acasă, la Budapesta. În ultimii doi ani şi jumătate am antrenat în Germania şi în România şi nu mi-am văzut familia în Ungaria, am neglijat-o! Am nevoie o odihnă până la vară. Când am semnat acordul de doi ani, era chiar în ziua când făceam 49 de ani. M-am gândit că mă va prinde aniversarea de semicentenar în «Ştefan cel Mare». Dorinţa mea nu s-a împlinit, dar viaţa merge mai departe", a spus Miriuță pentru Fanatik.