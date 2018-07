Pentru ce se vor face 72 de ţevi de TUN la Reşiţa

Arsenal Reşiţa şi Rheinmetall au semnat Memorandumul cu privire la fabricarea, pe o perioadă de patru ani, a 72 de ţevi de tun la uzina reşiţeană.





Rămâne acum ca Ministerul Apărării Naţionale să dea comandă firmei germane pentru 72 de turele, iar Rheinmetall o să comande la Reşiţa cele 72 de ţevi de tun, a anunţat, potrivit RRA, deputatul Ion Mocioalcă preşedintele PSD Caraş-Severin, fost preşedinte al Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor.

La Reşiţa se fabrică tunuri din 1852, iar în 1972 a început producţia la noua fabrică, Arsenal. Din 2001, Arsenal Resita funcţionează drept filială a Companiei Naţionale ROMARM şi se află în conservare. Rheinmetall şi Uzina Automecanică Moreni au încheiat în vara anlui trecut un parteneriat prin care a fost înfiinţată societatea mixtă Romanian Military Vehicle Systems care va fabrica, vinde şi asigura mentenanţa transportorului blindat de trupe 8x8 (TBT 8x8) pentru armata română. TBT 8x8 - este al treilea cel mai sigur blindat din lume, susţin specialiştii. TBT 8X8 poate atinge o viteză maximă de 100-120 km/h, are o rază de acţiune de 700-900 km şi nivel de protecţie 3b. La nevoie, carcasa poate fi îmbunătăţită, asigurînd un grad sporit de siguranţă de 4 sau chiar 5b. Este capabil să asigure protecţie în cazul unor arme chimice sau nucleare şi poate permite îmbarcarea echipajului şi din mers. Are o capacitate de 12 persoane, cu tot cu şofer şi un motor diesel de 420 cai putere. TBT are aproape 8 metri lungime şi 2.4 metri lăţime.

