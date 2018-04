45 de ani de la prima operație pe cord deschis din România. Interviu cu Horațiu Suciu, „Doctorul inimilor de copii”

Astăzi se împlinesc 45 de ani de la prima operație pe cord deschis din România, prilej pentru publicarea unor materiale aniversare cu câțiva oameni desosebiți care au revoluționat, la propriu, medicina din țara noastră. Așadar, mai jos, un dialog cu Prof. dr. Suciu Horaţiu, şef secţie Chirurgie Cardiovasculară Adulţi şi Copii, IUBCvT Tîrgu Mureș.





Prof. dr. Suciu Horaţiu: „Consider IUBCVT Tîrgu Mureș cea mai reprezentativă și performantă instituție sanitară de profil din țară”

Prof. dr. Suciu Horaţiu este Membru în Senatul Universitar UMF, membru în Consiliul Profesoral UMF, membru al Academiei de Ştiinţe Medicale, preşedintele Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş, șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară, șef de disciplină IUBCvT Tîrgu Mureş.

Rep.: Nu pot să încep interviul altfel, decât cu apelativele cu care ați fost asociat: chirurgul fenomen, deținător de recorduri absolute, medicul de inimi atins de divinitate. Cum reușiți să lăsați la intrarea în sala de operații aceste așteptări imense?

Prof. dr. Suciu Horaţiu: Am avut o mare șansă în viață, și anume aceea de a face ca și profesie exact ceea ce îmi place cel mai mult și care îmi aduce satisfacții profesionale și sufletești. Exact sala de operații este aceea care pe de o parte îmi oferă bucuria salvării vieții pacienților noștri și pe de altă parte a contribuit la această imagine pe care ați evocat-o mai sus. Consider aceste aprecieri un pic prea măgulitoare, sunt onorat, dar nu le consider un impediment în activitatea mea, ci din contră. Aprecierile pozitive din partea pacienților, aparținătorilor, a societății în general reprezintă un stimulent pentru orice medic dedicat profesiei lui, reprezintă certitudinea că reușește să aducă plus valoare prin ceea ce face și îl convinge să continue, într-un sistem sanitar în care este greu să institui performanța ca și rutină.

La începuturi …

Rep.: La începuturi, când la Milano v-ați însușit bazele practice ale chirurgiei cardiovasculare, întrezăreați o perspectivă reală asupra a ceea ce urma la Tîrgu-Mureș: centru de referință în domeniul medicinii cardiovasculare?

Prof. dr. S.H.: Stagiul de pregătire în Italia a fost o provocare pentru mine ca medic și pentru Institutul nostru ca și unitate de elită în sistemul sanitar românesc. La momentul 2003, Clinica de Chirurgie Cardiovasculară din Tîrgu Mureș, care împlinește 50 de ani de activitate și 45 de ani de la prima operație pe cord deschis, era deja o certitudine, un reper important pe harta medicinii românești și cea mai performantă clinică de profil prin rezultatele obținute și operațiile de anvergură cum este transplantul cardiac. Provocarea a constituit-o abordarea unui domeniu în mare suferință în România la acel moment, și anume efectuarea intervențiilor chirurgicale la nou-născut și copilul mic. Fiind un domeniu cu totul nou, am profitat de experiența și profesionalismul medicilor de la Spitalul „San Donato” din Milano și am reușit să transfer la Tîrgu Mureș aceste cunoștințe și experiența medicală care ne-a permis abordarea cu succes a acestor operații extrem de dificile, solicitante și delicate din perspectiva implicațiilor sociale și emoționale specifice operării copiilor. Acest lucru era previzibil, la Tîrgu Mureș existând, așa cum am menționat, o resursă umană înalt calificată și o atmosferă propice realizării performanței medicale. Am reușit în această perioadă, începând din 2004 realizarea unui număr de peste 3.000 intervenții chirurgicale la copii, cu rezultate foarte bune, cifră care vorbește despre succesul acestui program la Tîrgu Mureș.

Rep.: Din 2005 sunteți membru al Consiliului Ştiinţific al Agenţiei Naţionale de Transplant. Cum se integrează acest sistem în cel internațional? Cât de relevant este argumentul științific, în dezvoltarea acestei rețele importante?

Prof. dr. S.H.: Activitatea de transplant este un alt motiv de mândrie din perspectiva activității noastre profesionale, un domeniu care cu certitudine a adus notorietate și vizibilitate sporită centrului medical și academic târgumureșean. Reprezintă o obișnuință informația de pe canalele de știri ca după o prelevare de organ pentru moarte cerebrală inima a fost transplantată la Tîrgu Mureș. Aceasta este regula și în prezent, când se împlinesc 19 ani de la primul transplant cardiac efectuat la Tîrgu Mureş, urmat de alte 70 de proceduri cu rezultate foarte bune. Prezența mea în Consiliul științific al agenției naționale de transplant este în acest context una justificată, iar argumentul științific este foarte important în acest context în care lucrăm în epoca medicinii bazată pe dovezi științifice, iar rolul nostru este de a transpune în practica medicală aceste dovezi și progrese ale științei.

Rep.: Conduceți IUBCvT Tîrgu Mureș, o instituție de referință în domeniu la nivel național și internațional. CV-ul dvs. documentează, începând din anul 2004, aproape anual, câte o premieră națională la o nouă procedură medicală introdusă în sălile de operații. Este această tendință - căutarea metodelor inovatoare - dictată de viziunea dvs., ca șef de Institut sau este un trend dictat de domeniul medical mereu în dezvoltare?

Prof. dr. S.H.: Consider Institutul de boli cardiovasculare și transplant Tîrgu Mureș ca fiind cea mai reprezentativă și performantă instituție sanitară de profil din țară, cu notorietate și vizibilitate externă. Când spun aceasta mă refer la abordarea tuturor patologiilor cardiologico-chirurgicale, de la infarctul miocardic acut la urgențele cardiovasculare ale nou-născutului sau transplantul cardiac. Practic, sunt acoperite toate patologiile la toate grupele de vârstă, fapt care a dus inevitabil la o interconectare strânsă cu cele mai importante centre europene, lucru pe care îl constatăm inclusiv acum prin prezenta invitaților și colaboratorilor la sesiunea aniversară. Aceste lucruri nu sunt întâmplătoare, ele au venit odată cu creșterea experienței și aplatizarea curbei de învățare, îmbunătățirea permanentă a rezultatelor, efectuarea de intervenții novație, totul în folosul pacienților noștri. Evident că sunt rezultatul unei viziuni și a unui plan articulat care a fost pus în practică de noi toți cei responsabili de bunul mers al instituției.

Rep.: Dumneavoastră l-ați avut ca mentor pe dl. prof. dr. Radu Deac. Ce credeți că trebuie să reprezinte astăzi un profesionist ca să inspire generațiile viitoare?

Prof. dr. S.H.: Am avut șansa să îl am ca profesor și mentor pe dr. Radu Deac, întemeietor de școala chirurgicală târgumureșeană, pionierul chirurgiei cardiace moderne. Pe lângă talentul chirurgical înnăscut, profesorul Deac a avut viziune. Viziune în ceea ce privește direcțiile de dezvoltare a specialității și a alegerii resursei umane capabilă să pună în practică a acestora.

Copiii

REP.: Ce v-a motivat să alegeți copiii? … Micii pacienți cu inimă micuță, pe care, așa cum ziceați „operația este ca pictura pe bobul de orez?”

Prof. dr. S.H.: Alegerea copiilor ca domeniu de supraspecializare a mea a avut legătură directă cu această viziune, practic am fost atras în acest domeniu nou ca într-un vârtej irezistibil. În permanență îmi răsună în mod obsesiv afirmația profesorului că „un copil nu este un adult mic”. Asistam adesea neputincios la unele cazuri de intervenții pediatrice care nu aveau rezultatul dorit, simțeam că operațiile la copii sunt altceva și merită o abordare aprofundată. Am avut șansa să fac această supraspecializare în străinătate și am avut șansa și mai mare să pot transpune în practică ceea ce am învățat. Datorez acest lucru celor care mi-au acordat încredere și tuturor colegilor și colaboratorilor cu care am reușit acest lucru. Am operat peste 3.000 de copii în cei 14 ani de când am pornit centrul cardiovascular pediatric, am efectuat 12 operații premiere naționale, inclusiv transplantul pediatric; sunt lucruri care ne onorează și ne motivează să mergem mai departe.

De ce copiii? Pentru că nimic nu este mai înălțător decât zâmbetul unui copil care a fost în ghearele morții și nimic nu se compară cu un copil redat familiei lui.

Rep.: Aveți o experiență vastă la nivel mondial în ceea ce privește medicina în general, tehnologia medicală, chirurgia cardiovasculară. După dvs. ce perspective reale de dezvoltare are IUBCvT?

Prof. dr. S.H.: Sunt optimist în privința șanselor de dezvoltare a IUBCvt. Principalul nostru atu este reprezentat de resursa noastră umană, medici și asistente medicale înalt calificate. Nu este conceput succesul și performanța unei unități medicale în absența resursei umane, cel mai important capital. În mod evident, progresul instituțional este condiționat de cadrul general de dezvoltare în ansamblu a sistemului medical românesc, pentru care rolul principal revine organizatorilor și finanțatorilor acestuia. Este vorba de identificarea priorităților și elaborarea strategiilor pentru rezolvarea problemelor. Prima condiție pentru rezolvarea unei probleme este să fie recunoscută și tratată ca atare. Bolile cardiovasculare reprezintă „killerul” numărul 1 al populației României, 57 % dintre compatrioții noștri decedând din cauza bolilor cardiovasculare. Este o problemă care nu mai poate fi ignorată și tratată cu toată considerația, efort în care institutul inimii din Tîrgu Mureș va avea un rol central

Notă

Dialogul cu Prof. dr. Suciu Horaţiu, şef secţie Chirurgie Cardiovasculară Adulţi şi Copii, IUBCvT Tîrgu Mureș, a fost realizat de echipa IUBCvT Tîrgu Mureș. Noi n-am făcut decât să edităm și să publicăm aceste mărturii impresionante. Fotografii: Radu Hațegan, Radio Târgu Mureș, Arhivă personală

Istoric

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant (IUBCvT) este un centru de excelenţă în acordarea asistenţei medicale bolnavilor cardiovasculari, în educarea şi formarea profesioniştilor din domeniul medical şi în cercetarea ştiinţifică. IUBCvT Tîrgu Mureş reprezintă o unitate de elită în asistenţa medicală din România, oferind o gamă largă de servicii medicale prin secţiile clinice, compartimentele şi laboratoarele din structura acestuia.

La Tîrgu Mureş există o tradiţie de decenii în chirurgia cardiovasculară, ceea ce a făcut ca oraşul nostru să fie unanim recunoscut, atât în ţară, cât şi dincolo de hotarele ei, ca un centru de excelenţă în acest domeniu. Pentru cine are îndoieli în sensul celor relatate, sunt relevante fie răspunsurile la întrebarea: „ Ce ştiţi despre Tg.Mureş ?”

La „Institutul Inimii” din Tîrgu Mureş vin, cu speranţă şi încredere în măiestria medicilor, oameni de pe tot cuprinsul ţării şi de peste hotare.

Complex integrat de abordare medicală a sănătăţii inimii

Din punctul de vedere al cardiologiei şi chirurgiei cardiovasculare, Tîrgu Mureş nu înseamnă doar faimosul Institut al Inimii, unde au loc, cu o constanţă demnă de admirat, intervenţii chirurgicale complicate şi transplanturi de cord sau proceduri intervenţionale inovatoare. Tîrgu Mureş înseamnă o parte a istoriei cardiologiei şi chirurgiei cardiovasculare. La Tîrgu Mureş, chirurgia cardiacă şi cardiovasculară funcţionează ca un tot unitar, IUBCvT funcţionând în strânsă simbioză şi interdependenţă cu Universitatea de Medicină şi Farmacie şi cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, cea mai mare unitate spitalicească de acest fel din întreaga ţară. De altfel, deloc întâmplător, IUBCvT şi Spitalul Judeţean funcţionează, practic, aproape sub acelaşi acoperiş fiind cei doi piloni ai Centrului Regional de Urgenţă Mureş , iar sediul UMF Tîrgu Mureş se află la doar câteva sute de metri, în imediata apropiere.

Tradiţie de decenii în tratarea bolilor cardiace şi cardiovasculare

Actul de naştere al actualului Institut datează de acum 20 de ani. În decembrie 1995, la Tîrgu Mureş se organizează Centrul de Boli Cardiovasculare, pe structura Clinicii de Chirurgie Cardio-vasculară (condusă de acest Christiaan Barnard al României care este prof. dr. Radu Deac), a Clinicii de Cardiologie (Prof. dr. C. Georgescu) din Universitatea de Medicină şi Farmacie din Tîrgu-Mureş. Tot atunci se înfiinţează prima Clinica de Cardiologie Pediatrică din ţară (Prof. dr.Rodica Togănel).

În aceiaşi structură se organizează Secţia Clinică de Anestezie şi Terapie Intensivă Cardiacă sub conducerea dr. Kerek Istvan, întemeietorul şcolii tîrgu-mureşene de anestezie şi terapie intensivă cardiacă. Ulterior se înfiinţează Secţia Clinică de Cardiologie Intervenţională şi cateterism cardiac adulţi şi copii (dr. Ciprian Suciu), prima de acest fel din ţară, astfel încât Centrul. de Boli Cardiovasculare Tîrgu-Mureş devine o unitate specializată cu 215 paturi, 5 secţii clinice universitare şi 332 de angajaţi.

Tradiţiile medicinei cardiace şi cardiovasculare la Tîrgu Mureş sunt, însă, mult mai vechi.

Primele activităţi organizate de chirurgie cardiovasculară din centrul medical Tîrgu-Mureş datează din anul 1957, când la 29 martie a avut loc prima operaţie pe cord-închis pentru stenoza mitrală efectuată de o echipă medico - chirurgicală compusă din medicul primar cardiolog dr. Coman Kund Wilhelm, prof Papai Zoltan, prof. Maros Tiberiu, dr. Kesztenbaum Ervin, din Tîrgu-Mureş, prof. Nicolae Hortolomei, prof. dr. Dan Setlacec, dr.George Litarcek, dr. Bradu Fotiade, dr. Halevi, din Bucureşti.

Trebuie menţionat că în România prima operaţie de acest gen a fost efectuată la Bucureşti de prof.dr. Nicolae Hortolomei şi echipa sa în anul 1953.

În Spitalul Clinic Judeţean Mureş, Clinica Chirurgie I sub conducerea prof.dr. Papay Zoltan funcţionau la acea dată, 2 saloane de bolnavi cardiaci, un serviciu de explorări funcţionale şi laboratorul de cateterism cardiac.

