În 2018, clienții SIXT SH pot sta fără grija taxei de poluare

- Cum vă diferențiați pe o piață în care toată lumea vinde aproape aceleași servicii? Tal Lahav CEO SIXT New Kopel Group: Oamenii noștri sunt cei care creează diferența, în primul rând. Urmează apoi modul nostru diferit prin care abordăm business-ul, clienții, produsele și serviciile pe care le oferim și aici mă refer la filosofia „Always Yes!”.





SIXT New Kopel Group este prima companie de leasing operațional din România și una de top care oferă servicii de rent a car și de leasing operational, pe piața autohtonă. Oferta noastră este unică prin sistemul One Stop Shop și prin filosofia noastra, „Always Yes!”. Grupul nostru are o poziție de lider de piață în activitățile sale, ca rezultat direct al concentrării pe furnizarea de servicii de cea mai bună calitate, flexibilitate, soluții personalizate și abordarea de tip parteneriat cu clienții și cu partenerii de business.

- De ce mașina SH este o opțiune și de ce ar trebui să o cumpărăm de la SIXT SH?

Tal Lahav CEO SIXT New Kopel Group: În ultimii ani, am asistat la un fenomen unic în România – volumul mare de mașini second hand. Astfel că numărul de mașini second hand cumpărate din România și din alte țări este vizibil mai mare decât cel al mașinilor noi. Este un fenomen care are mai multe explicații. Pe de o parte, sunt cele de reglementare, iar pe de alta, cele care țin de preferința consumatorului român. Odată cu dezvoltarea economiei românești, în ultimii ani, a crescut și clasa de mijloc, puterea sa financiară și preferința pentru mașinile second hand. Un rol important l-a avut aici și înțelegerea avansată a beneficiilor unei mașini second hand. Pentru noi, principalele provocări pe piața locală de mașini second hand sunt transperanța, fiabilitatea și atractivitatea prețului raportat la valoare, la care se adaugă cu soluțiile de finanțare. La SIXT SH, „Pachetul fără Griji” include o garanție extinsă cuprinzătoare din bară în bară, un serviciu unic în România, transparența și fiabilitatea legată de istoria mașinilor și soluțiile de finanțare. Mai mult, în 2018, clientii SIXT SH vor sta fara grija taxei de poluare. Aceasta va fi preluată de noi, în contextul în care în curtea SIXT SH există, în acest moment, sute de mașini Euro 5 / Euro 6. Toate acestea, fac întradevăr o diferență.

- Consumatorul român e diferit și piața atipică. V-ați gândit la un produs potrivit pieței noastre?

Tal Lahav CEO SIXT New Kopel Group: Atunci când propunem produse și servicii, plecăm de la preferințele și caracteristicile consumatorului român. Un exemplu în acest sens este cel creat pentru SIXT SH, oferta pentru mașini second hand, sau „Pachetul fără Griji”, cum l-am numit noi. Este un program lansat în 2015, într-un context în care Guvernul a luat decizia de a lansa programul „Prima Mașină” pentru a sprijini românii care doresc să cumpere o mașină nouă. Noi am propus o soluție complementară, „Prima mașină SH” ca raspuns dat clasei de mijloc pe care noi o considerăm motorul economiei. Și pentru că nu toată lumea a avut oportunitatea, posibilitatea sau dorința de a cumpăra o mașină nouă, chiar și cu beneficiile programului „Prima Masină”, ne-am gândit să le oferim celor care își doresc, o mașină SH la cel mai bun raport calitate – preț. „Prima mașina SH” sau „Pachetul Fară Griji” a oferit clienților accesul la o mașină SH fară griji suplimentare sau surprize neplăcute: transparența completă, istoria clară și fiabilitatea mașinii, pachetul de garanție cuprinzător și cel mai bun raport calitate – preț. „Prima mașină SH” sau „Pachetul fără Griji” este un serviciu fără concurență pe piață și a însemnat peste 2.000 de mașini vândute în 2 ani. - La nivel de Grup, care este abordarea prin care propuneți produse și servicii noi, adaptate contextului local? Tal Lahav CEO SIXT New Kopel Group: Întreaga noastră activitate este dominată de conceptul „AlwaysYes.Energy”, care ne inspiră să inovăm și să creăm servicii personalizate pentru clienții noștri. Ne diferentiem de competiție printr-o echipă profesionistă, atitudinea „Always Yes!” și prin modul în care ne raportăm la clienți ca parteneri. Strategia noastră este construită pe flexibilitate și pe soluții personalizate. Este și premisa de la care am pornit când am gândit și creat „Sistemul One-Stop Shop”, prin care oferim servicii integrate la cel mai bun raport calitate – preț. Clienții noștri au posibilitatea de a opta pentru unul sau mai multe servicii, în funcție de necesitățile lor concrete la un moment. Majoritatea clienților noștri folosesc majoritatea serviciilor noastre, simultan. De asemenea, datorită sinergiei noastre de grup, și având în același loc serviciul de rent a car și de leasing operational, am creat pentru IMM-uri și pentru companiile de tip start-up un avantaj – ele pot avea acces la beneficiile pe care le au doar companiile mari. În plus, pentru că am vrut să creăm posibilitatea ca fiecare român să dețină o mașină, am lansat programul Prima Masina SH sau „Pachetul fara Griji”, un succes încă de la început. Prin intermediul „Sistemului One-Stop Shop”, oferim toate serviciile sub aceeași umbrelă: leasing operațional (www. sixtleasing.ro), rent a car (www. sixt.ro), mașini SH (www.sixtsh. ro), autoturisme noi (dealer autorizat Opel - www.opelunionmotors. ro) și service auto - unul dintre cele mai mari din România (autorizat Dacia, Renault, Opel și multi-brand - www.union-motors.ro). Oamenii noștri sunt conduși și inspirați de conceptul „AlwaysYes. Energy”, suntem motivați, tineri și creativi, ceea ce face cu adevărat o diferență într-o piață competitivă. Întotdeauna vedem clientul ca partener și ne propunem să adaptăm soluții inovatoare și flexibile la nevoile clienților noștri.

