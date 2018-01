2017, cel mai SIGUR an în transportul aerian. Câte ACCIDENTE AVIATICE au fost

Companiile aeriene nu au înregistrat, în 2017, nici măcar un singur deces al unui pasager de pe urma prăbuşirii unui avion comercial de pasageri.





Aceasta înseamnă că 2017 a fost cel mai sigur an din istorie pentru transportul aerian, au anunţat firma olandeză de consultanţă To70 şi site-ul specializat în accidentele de avion Aviation Safety Network, potrivit AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Comparativ, în 2016 companiile aeriene din întreaga lume au înregistrat un total de 16 accidente şi 303 de victime. Aviation Safety Network arată că în anul 2017 nu au avut loc decese în rândul pasagerilor companiilor aeriene comerciale, dar au avut loc totuşi 10 accidente fatale în rândul avioanelor de transport de marfă care au provocat 44 de decese la bord şi 35 la sol. Datele ASN nu includ decât avioanele civile pentru transportul de marfă şi de pasageri. Accidentul din data de 7 iunie 2017 care a implicat un avion de transport al armatei birmaneze, care a provocat 122 de morţi, nu este inclus în aceste statistici. Dacă sunt luate în calcul toate accidentele, inclusiv cele ale aparatelor militare şi ale avioanelor non-comerciale, în 2017 au fost 230 de victime din cauza unui număr total de 24 de accidente, ceea ce reprezintă totuşi cel mai sigur an din istoria aviaţiei, susţine ASN. „2017 a fost cel mai sigur an pentru industria aviaţiei” a declarat la rândul său Adrian Young de la firma olandeză To70. Potrivit cifrelor ASN, în 2017 au avut loc 36,8 milioane zboruri, ceea ce înseamnă o rată de un accident mortal de avion la 7,360 milioane de zboruri de transport de pasageri. La rândul său, To70 estimează că în cazul zborurilor marilor avioane comerciale de pasageri, în 2017 rata de accidente fatale a fost unul la 16 milioane de zboruri. Cel mai grav incident care a avut loc în 2017 a fost în luna ianuarie când un avion cargo turcesc s-a prăbuşit într-un sat din Kârgâstan în timp ce încerca să aterizeze pe un aeroport din apropiere în condiţii de ceaţă densă, accident care a provocat decesul a 35 de persoane la sol şi a celor patru membri ai echipajului avionului. Ultimul accident fatal al unui avion comercial de pasageri a avut loc în luna noiembrie 2016 la Medellin, Colombia iar ultima prăbuşire a unui avion comercial de pasageri care a provocat decesul a mai mult de 100 de persoane a avut loc în luna octombrie 2015 în Egipt.