2.000 de biciclete pentru susținerea traficului alternativ

Pentru cei care nu cunosc încă proiectul, Ape Rider este primul sistem de Smart Bike Sharing din România, apărut din nevoia oamenilor de a avea la dispoziție biciclete dockless pe care să le poată utiliza, ușor și rapid, la orice oră, din aproape orice loc din București și împrejurimi.





Astfel se susține traficul alternativ și nu în ultimul rând, protejând mediul înconjurător, prin combaterea poluării.

Peste 2000 de biciclete sunt disponibile în acest moment în tot orașul și în localități din județul Ilfov, oamenii folosindu-le atât pentru relaxare, cât și pentru a ajunge la job, club, întâlniri de afaceri , etc. Ele pot fi găsite în parcările virtuale existente în apropiere de marile intersecții, parcuri și stații de metrou și autobuz. Bicicletele pot fi utilizate simplu, descărcând aplicația ApeRider, plătind taxa de activare de 20 lei, cu ajutorul cardului personal, scanând QR codul și deblocând bicicleta. Trebuie sa te asiguri ca ai serviciul de date, Bluetooth si locatia active. La finalul cursei bicicleta se blochează manual, printr-un antifurt aflat pe roata din spate. Prețul unei curse de 30 min este de doar 1.9 lei. În plus, utilizatorii, În această perioadă de dezvoltare a aplicației, primesc un voucher in aplicație, în valoare de 100 lei, pe care-l pot folosi pentru cursele viitoare. Practic plătești un leu și călătorești de 100 lei. La sfârșitul călătoriei, antifurtul se acționează manual pentru finalizarea cursei, iar bicicleta se lasă într-una din parcările virtuale. Pentru securitatea bicicletelor, acestea vin echipate cu GPS integrat, lucru care ne ajută să le reperam în timp real oriunde ar fi localizate. În acest moment aplicația este în faza beta, ceea ce înseamnă că se lucrează la îmbunătățirea ei, cu ajutorul feedback-ului primit de la utilizatori, lucru care se întâmplă zilnic, 24/24. Pentru orice feedback, sau eroare apărută, există un numar de telefon, la care colegii noștri răspund cu soluții imediate : 0374 77 12 44. Ca în orice proiect de asemenea anvergură, sigur că există erori și riscuri, pe care noi ni le-am asumat de la bun inceput, dar avem încredere că oamenii care iubesc bicicletele, și nu în ultimul rând Pegas, ne vor susține în acest proiect. Există cazuri de biciclete furate, avariate, lăsate în locuri greu accesibile, există și clienți nemulțumiți și poate nu cu cele mai bune intenții, dar de aceste lucruri ne ocupăm în mod constant cu ajutorul poliției locale și naționale, existând o rată de recuperare foarte mare până în acest moment. Deoarece numărul bicicletelor este foarte mare, avem nevoie de susținerea și ajutorul tău. Dacă și tu crezi că Bucureștiul merită să aibă un sistem de smart bike sharing și că putem face asta împreună, te invităm să te implici, semnalând orice neregulă: faptul că bicicletele prezintă defecțiuni, sunt furate, sunt vandalizate, sunt lăsate departe de parcările virtuale, sau chiar ducând personal bicicleta într-o parcare virtuală. Am gândit împreuna un sistem de recompense pentru voluntarii noștri, pe care îi invităm fie să se înscrie în comunitatea ApeRider pe grupul Aperiders de pe Facebook, fie să trimită mailuri și notificări la hello@aperider.com, fie pot raporta nereguli pe http://aperider.live/report, recompensele fiind fie sub forma de vouchere valorice, care pot fi utilizate pentru curse ApeRider, fie discount-uri la articolele din gama Pegas ( biciclete, role, skateboard-uri, accesorii, etc) . Nu ne propunem să combatem infracționalitatea din București și România prin introducerea acestui sistem ( cu toate că în acest moment cam asta se întâmplă, ca efect colateral al lansării sistemului ) ci doar ne dorim să aducem oameni împreună, cu ajutorul cărora acest sistem să poată fi utilizat într-o manieră civilizată și oamenii să se poată bucura de biciclete calitative, disponibile la orice pas. Avem încredere că putem dovedi cu ajutorul susținătorilor mersului pe Bicicletă, că putem face un sistem de smart bike sharing funcțional și în România! Mai multe detalii despre aplicație pot fi găsite și pe www.aperider.com

