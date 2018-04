Încă 10 ani de închisoare pentru Vîntu. Cât mai are de executat afaceristul după condamnarea în dosarul delapidării AS Petrom - UPDATE

Sorin Ovidiu Vîntu, aflat în prezent la închisoare, a primit încă o pedeapsă, de 10 ani, în dosarul delapidării patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA. Afaceristul





UPDATE: Curtea de Apel București l-a condamnat, definitiv, la 10 ani de închisoare pe Sorin Ovidiu Vîntu. La prima instanță, omul de afaceri a fost condamnat la 10 ani și 6 luni de închisoare.

În urma contopirii cu celelalte pedepse pronunțate contra lui Vîntu, Curtea de Apel București a emis un nou mandat de executare pe pentru 10 ani de închisoare. Sorin Ovidiu Vîntu este în puşcărie din 22 iulie 2016, când a fost încarcerat în urma condamnării la 6 ani şi 4 luni pentru devalizarea Petrom Service.

Această condamnare a fost contopită cu cea primită joi, iar din pedeapsa rezultată se scade perioada de 1 an şi 9 luni executate la zi. Având în vedere că Vîntu are 63 de ani, el poate fi eliberat condiţionat după executare a 1/3 din pedeapsă, astfel că afaceristul ar putea ajunge în faţa Comisiei de eliberări în mai puţin de 1 an.

Alături de SOV a fost condamnat, joi, și fostul sindicalist Liviu Luca, tot la 10 ani de închisoare, pedeapsă similară cu cea primită în prima instanță.

Știrea inițială

Magistrații de la Curtea de Apel București ar putea să dea sentințele definitive în dosarul în care omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu a fost condamnat, în primă instanță, la 10 ani şi 2 luni închisoare în dosarul delapidării patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA. În acelaşi dosar, liderul de sindicat Liviu Luca a primit 10 ani închisoare.

Pedepsele au rezultat în urma contopirii cu condamnări primite de cei doi în alte dosare. Decizia nu este definitivă. Aceştia se află în prezent în închisoare, ei fiind condamnaţi în iulie 2016 la câte şase ani într-un alt dosar, privind falimentarea frauduloasă a companiei Petromservice. Sorin Ovidiu Vîntu şi Liviu Luca au fost trimişi în judecată de DIICOT în ianuarie 2014 pentru delapidarea patrimoniului Asociaţiei Salariaţilor din cadrul SNP Petrom SA.

În acelaşi dosar, au fost deferite justiţiei alte opt persoane, acuzate că fac parte alături de Vîntu şi Luca dintr-o grupare specializată în săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi spălare de bani.

Potrivit DIICOT, în perioada 2005 - 2006, Sorin Ovidiu Vîntu, Liviu Luca şi Octavian Ţurcan au iniţiat şi constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop iniţial obţinerea de fonduri materiale din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, prin delapidarea acesteia, fonduri care în final au fost utilizate chiar în dauna Asociaţiei şi implicit a membrilor săi, prin participarea offshore-ului Elbahold LTD (controlat la acel moment de Vîntu şi ulterior de Liviu Luca) la majorarea de capital social al SC PSV Company SA (fosta SC Petromservice SA), participaţiile (acţiunile) Asociaţiei Salariaţilor diminuându-se de la 50% la 25%.

Scopul final al grupării a fost dobândirea controlului total în Adunarea Generală a Acţionarilor la PSV Company, cu bani din patrimoniul Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA.

Acest grup a fost sprijinit încă de la început de Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu, Nicolae Tănăsescu şi Elena Petrovici, persoane aflate în Comitetul Director al Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, precum şi de Zizi Anagnastopol, Emil Nache şi Reveica Davidescu, persoane aflate în organele de conducere ale SC PSV Company, apropiaţi ai lui Liviu Luca, membrii grupului acţionând în cadrul acestuia în perioada martie 2005 - septembrie 2006 într-un mod coordonat pentru îndeplinirea scopului final, respectiv dobândirea de către Luca şi Vîntu, prin intermediul societăţii de tip offshore - Elbahold LTD, a majorităţii în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la SC PSV Company.

Procurorii susţin că planul infracţional al grupării s-a derulat în mai multe etape, în care se evidenţiază rolul fiecăruia dintre membrii grupării. Astfel, în prima etapă, Liviu Luca, Elena Petrovici, Gheorghe Şupeală, Ioan Bohâlţeanu şi Nicolae Tănăsescu, în calitate de membri ai Comitetului Director al Asociaţiei Salariaţilor din SNP Petrom SA, organ decizional, care deţinea 50% din capitalul social al SC PSV Company, au aprobat majorarea capitalului social prin emisiunea de noi acţiuni.

În cea de a doua etapă, s-a urmărit pe de o parte neexercitarea dreptului de preemţiune de a subscrie acţiuni de Asociaţia Salariaţilor din SNP Petrom SA, iar pe de altă parte crearea unui flux de lichidităţi pentru PSV Company, prin creditarea acestei societăţi, prin patru contracte de împrumut asigurându-se un plus în activul societăţii PSV Company în cuantum de 90 milioane lei.

