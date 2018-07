1 pas simplu pentru promovare Facebook eficienta (P)

Simplul fapt ca avem un cont de facebook activ reprezinta promovare. Fie ca vorbim despre o persoana publica sau un model de afacere cu prezenta online.





Insa ai nevoie de promovare Facebook deoarece majoritatea rezultatelor din Google Search conduc utilizatorii fie la pagina de Facebook, fie la website.

Specialistii Fortin.agency iti pot explica cel mai bine cum poti folosi aplicatia Facebook pentru promovare si puteti colabora acum pentru cele mai eficiente si bine targetate campanii de promovare din viitor.

Indiferent de stadiul in care se afla afacerea ta, pentru un client nou, website-ul tau apare in grila de rezultate Google search si exista doua posibilitati pentru a-ti asigura cat mai multe vizite pe site:

Un website bine optimizat pentru Google search;

Pagina de Facebook atractiva din punct de vedere al continutului (textual, fotografii, video etc).

Toata lumea are Facebook, intr-adevar, dar nu toata lumea vrea sa vanda sau sa cumpere ceva atunci cand urmareste postarile din News Feed. De aceea, actiunile de targetare sunt in principal create prin continut de calitate, actual si atractiv, care odata postat atrage noi clienti direct catre pagina dedicata fie pentru cumparare produse, fie pentru servicii adaptate nevoilor celor targetati.

Pentru ca Facebook furnizeaza si servicii de plasare personalizata a reclamelor,nu doar a continutului, cu siguranta vei avea nevoie de o reclama bine gandita, pentru a ajunge la un public cat mai mare, nu doar la cei interesati produsul tau, pe care ii vei cuceri destul de repede.

Dar, de la cateva sute de persoane interesate pana la 9 milioane de utilizatori din tara (ceea ce reprezinta jumatate din populatia tarii), pana la miliardele de utilizatori Facebook, e un drum lung si intortocheat.

Dar cum majoritatea folosim Adblock, este o reala provocare sa obtii clienti noi sau profit doar prin reclame.

De ce ai nevoie de Fortin.agency?

Promovare pe Facebook se plateste pentru un reach cat mai mare, de aceea ideal ar fi sa ai in spate o echipa de profesionisti pentru promovarea social media. Acestia inteleg mecanismele de promovare online si offline, cat de importanta este optimizarea continutului, care vor gasi elementul viral din ideea ta si care iti vor construi o campanie de promovara din care nu vei iesi pe minus la final.

Mediul online dubleaza notorietatea business-ului tau din plan fizic

Practic, promovarea online, fie prin Google, fie prin Facebook, presupune trei pasi pe care ii aplici constant:

Cercetarea domeniului de activitate – concurenta si public

Dezvoltarea unui program de promovare - strategie

Mentinerea calitatii produsului sau a ideii si asigurarea accesibilitatii catre un public cat mai mare

Chiar ai nevoie de Facebook?

Orice afacere care tine pasul cu societatea este una care se impune in timp. Marile brand-uri rezista pentru ca se adapteaza usor tendintelor actuale. Facebook tinde sa fie mai mult decat un trend. Deja are monopol asupra multor aplicatii de comunicare si socializare la care nici nu te gandesti.

Facebook, Google, Amazon si Apple sunt cele mai puternice companii in plina expansiune. Vrei sa te dezvolti si tu odata cu ei, dar nu oricum.

Interactiunile in mediul online se desfasoara mai usor datorita anonimitatii, dar implicarea propriu-zisa a potentialilor clienti nu va fi foarte usor de castigat. Vei masura succesul in cifre, Like-uri, Share-uri, Comentarii, Reach, Rating si Followers. Toate aceste cifre trebuie sa se reflecte apoi in numarul vizitatorilor de pe website-ul tau. Pentru promovare facebook ai nevoie de cativa oameni priceputi, daca vrei succes si un look profesionist. Nu degeaba sunt companii care activeaza doar online. Promovarea online presupune multa munca, dar cu 1 pas simplu o poti imparti – impreuna cu Fortin.agency incepi sa faci primii pasi pentru dezvoltarea afacerii tale in mediul online.

Pagina 1 din 1